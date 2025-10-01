Après-midi saloon Baume-les-Dames

mercredi 1 octobre 2025.

Après-midi saloon

Médiathèque Baume-les-Dames Doubs

14:00:00

2025-10-01

La médiathèque se transforme en saloon le temps d’une après-midi. Profitez de jeux de société sur le thème du Far West. .

Médiathèque Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

