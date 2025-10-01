Après-midi saloon Baume-les-Dames
Après-midi saloon Baume-les-Dames mercredi 1 octobre 2025.
Après-midi saloon
Médiathèque Baume-les-Dames Doubs
La médiathèque se transforme en saloon le temps d’une après-midi. Profitez de jeux de société sur le thème du Far West. .
Médiathèque Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
