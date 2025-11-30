Après-midi « Sauve des Vies » Piscine Didot PARIS
Après-midi « Sauve des Vies » Piscine Didot PARIS dimanche 30 novembre 2025.
Au programme :
– Initiation au sauvetage aquatique avec les maitres nageurs
– Apprentissage des gestes de secourisme avec les pompiers
– Atelier prévention des noyades
– Goûter offert
- Dimanche 30 Novembre de 15 h 15 à 17 h 15 à la Piscine Didot
Venez vous initier gratuitement et en famille au secourisme et au sauvetage aquatique.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 15h15 à 17h15
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre 75014 PARIS