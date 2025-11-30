Au programme :

– Initiation au sauvetage aquatique avec les maitres nageurs

– Apprentissage des gestes de secourisme avec les pompiers

– Atelier prévention des noyades

– Goûter offert

Dimanche 30 Novembre de 15 h 15 à 17 h 15 à la Piscine Didot

Venez vous initier gratuitement et en famille au secourisme et au sauvetage aquatique.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h15 à 17h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre 75014 PARIS