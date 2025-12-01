Après-midi scrabble anglais Château-Renard
Après-midi scrabble anglais Château-Renard samedi 18 avril 2026.
Après-midi scrabble anglais
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Vous avez envie de vous exercer au scrabble dans la
langue de Shakespeare ? Venez tenter l’expérience à la médiathèque !
Vous avez envie de vous exercer au scrabble dans la
langue de Shakespeare ? Venez tenter l’expérience à la médiathèque ! .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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L’événement Après-midi scrabble anglais Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO