Après-midi scrabble anglais

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Vous avez envie de vous exercer au scrabble dans la

langue de Shakespeare ? Venez tenter l’expérience à la médiathèque !

Vous avez envie de vous exercer au scrabble dans la

langue de Shakespeare ? Venez tenter l’expérience à la médiathèque ! .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

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L’événement Après-midi scrabble anglais Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO