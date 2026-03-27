Après midi Scrabble

Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Après midi Scrabble, venez jouer avec les mots! .

Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

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English : Après midi Scrabble

L’événement Après midi Scrabble Châteauneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais