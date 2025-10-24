Après-midi scrabble et goûter anglais Alvignac

Après-midi scrabble et goûter anglais

Route de Padirac Alvignac Lot

Gratuit

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

A l’occasion du 30ème anniversaire de l’association Racines, venez jouer au scrabble en anglais tout en vous régalant avec un goûter comme savent le préparer nos amis britanniques

Tout public, restauration sur place

Route de Padirac Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 76 70 66 20

English :

On the occasion of the 30th anniversary of the Racines association, come and play scrabble in English while enjoying a traditional British snack

Open to all, catering on site

German :

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Vereins Racines spielen Sie Scrabble auf Englisch und genießen Sie einen Snack, wie ihn unsere britischen Freunde zubereiten

Jedermann, Verpflegung vor Ort

Italiano :

In occasione del 30° anniversario dell’associazione Racines, venite a giocare a scrabble in inglese e a gustare uno spuntino nello stile dei nostri amici britannici

Aperto a tutti, ristorazione in loco

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario de la asociación Racines, venga a jugar al scrabble en inglés mientras disfruta de un aperitivo al estilo de nuestros amigos británicos

Abierto a todos, catering in situ

