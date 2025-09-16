APRÈS-MIDI SCRABBLE ET PUZZLE Vialas

APRÈS-MIDI SCRABBLE ET PUZZLE Vialas mardi 16 septembre 2025.

APRÈS-MIDI SCRABBLE ET PUZZLE

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

Tous les mardis de 16h à 18h jouons ensemble au scrabble et au puzzle à la médiathèque.

Tous les mardis de 16h à 18h jouons ensemble au scrabble et au puzzle à la médiathèque. .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15

English :

Every Tuesday from 4pm to 6pm: let’s play scrabble and puzzles together at the multimedia library.

German :

Jeden Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr: Lasst uns gemeinsam Scrabble und Puzzle in der Mediathek spielen.

Italiano :

Ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00: giocate insieme a scarabeo e puzzle presso la biblioteca multimediale.

Espanol :

Todos los martes de 16.00 a 18.00: juegue juntos al scrabble y a los puzzles en la biblioteca multimedia.

L’événement APRÈS-MIDI SCRABBLE ET PUZZLE Vialas a été mis à jour le 2025-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère