Après-midi Scrabble Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Après-midi Scrabble

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23 18:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Après-midi Scrabble

médiathèque Le Traict d’encre

Venez partager un moment convivial autour de l’indémodable jeu de lettres.



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Sur inscription.

.

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi Scrabble Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-19 par ADT44