Après-midi scrabble – Espace Meslinois Meslay-du-Maine, 15 mai 2025 14:00, Meslay-du-Maine.

Après-midi scrabble Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-05-15 14:00:00

fin : 2025-06-26 16:00:00

2025-05-15

2025-05-22

2025-06-12

2025-06-26

Participez à un après-midi scrabble !

APRÈS-MIDI SCRABBLE

Venez participer a une après-midi scrabble, rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

Gratuit ouvert à tous

Sur inscription

Espace Meslinois

24 rue de la gare

02 43 64 39 98

e.meslinois@ville-meslaydumaine.fr .

English :

Join us for an afternoon of scrabble!

German :

Nehmen Sie an einem Scrabble-Nachmittag teil!

Italiano :

Partecipate a un pomeriggio di scarabeo!

Espanol :

¡Participe en una tarde de scrabble!

