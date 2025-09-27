Après-midi & soirée jeux de société Salle Guynemer Le Creusot

Après-midi & soirée jeux de société

Salle Guynemer Le Creusot

samedi 27 septembre 2025.

Après-midi & soirée jeux de société

Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Après-midi & soirée jeux de société Convivialité, rires & stratégie !

Venez partager un moment ludique et chaleureux autour d’une grande sélection de jeux de société et découvrir notre association !

Tout public, entre amis, en famille, débutants comme joueurs passionnés !

Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, jeux coopératifs, jeux de plateau, jeux rapides, etc.

Buvette sur place.

À prévoir bonne humeur, curiosité, et peut-être un jeu que tu veux faire découvrir ?

Tu peux venir seul, en famille ou entre amis, il y aura toujours quelqu’un avec qui jouer ! .

Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 lescalaverasdujeu@gmail.com

