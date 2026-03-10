Après-midi solidaire et festif Souvigny
Après-midi solidaire et festif Souvigny samedi 30 mai 2026.
Après-midi solidaire et festif
Salle de la verrerie Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’équipe de Souvigny vous invite à un après-midi solidaire et festif ! Marche, déambulation créative et goûter.
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Salle de la verrerie Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org
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English :
To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, the Souvigny team invites you to a festive afternoon of solidarity! Walk, creative walk and snack.
L’événement Après-midi solidaire et festif Souvigny a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région