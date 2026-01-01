Après-midi spécial galettes des rois Rue des écoles Trébédan

Après-midi spécial galettes des rois

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-13 16:30:00

fin : 2026-01-13 18:00:00

2026-01-13

À vos couronnes !

Au Relais médiathèque, les Rois et les Reines prennent vie à travers des lectures pleines de magie ! Venez écouter leurs histoires royales et partager un moment festif. Et pour compléter l’aventure, une délicieuse dégustation de galettes vous attend.

Tout public

Sur inscription auprès de la mairie de Trébédan .

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan 22980 Côtes-d'Armor Bretagne +33 9 63 23 37 28

