Après-midi spécial jeux de société Pesmes

Après-midi spécial jeux de société

Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

L’association Gêne organise une après-midi jeux de société pour les enfants, adolescents et adultes. .

Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté associationgene@orange.fr

