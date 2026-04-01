Après-midi spéciale enfants Les Ty laitiers Le Grand Groesquer Moustéru
Après-midi spéciale enfants Les Ty laitiers Le Grand Groesquer Moustéru jeudi 23 avril 2026.
Après-midi spéciale enfants Les Ty laitiers
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Possibilité de réserver un seul créneau ou l’après-midi complète. De 14h à 15h découvre nos vaches et la fabrication de nos yaourts, grâce à une visite immersive de la ferme laitière. De 15h15 à 16h atelier, fabrique ta motte de beurre comme autrefois ! De 16h30 à 18h allons chercher les vaches au champ et faisons la traite ensemble ! A partir de 4 ans. .
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
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L’événement Après-midi spéciale enfants Les Ty laitiers Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol