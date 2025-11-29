Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes Place des Promenades Pesmes
Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes Place des Promenades Pesmes samedi 29 novembre 2025.
Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association Gêne vous convie à une après-midi spéciale jeux de société pour adultes, ados et enfants. .
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté associationgene@orange.fr
English : Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes
German : Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi spéciale jeux enfants /ados / adultes Pesmes a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY