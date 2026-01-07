Après-midi spectacle Cabaret Salle des fêtes Bois

Après-midi spectacle Cabaret

Salle des fêtes Place de l’Église Bois Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Après-midi Spectacle Cabaret

.

Salle des fêtes Place de l’Église Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 42 78 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon Cabaret show

L’événement Après-midi spectacle Cabaret Bois a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac