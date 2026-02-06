Après midi sportif du Cyclo Club et du Tennis Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun

samedi 7 février 2026.

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-07
L’association Cyclo club et le Tennis Club Lauzunais vous propose de commencer les vacances de février avec des jeux sportif ouvert gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans.
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 55 26 43 

