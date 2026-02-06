Après midi sportif du Cyclo Club et du Tennis Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
L’association Cyclo club et le Tennis Club Lauzunais vous propose de commencer les vacances de février avec des jeux sportif ouvert gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans.
English : Après midi sportif du Cyclo Club et du Tennis Club Lauzunais
