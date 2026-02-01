Après-midi Stage d’initiation à la Sculpture et au modelage Maison des Associations Quimperlé

Après-midi Stage d’initiation à la Sculpture et au modelage

Maison des Associations 2B Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Offrez-vous un après-midi de création et de découverte autour de la sculpture et du modelage.

Ce stage d’initiation vous permettra de vous familiariser avec la matière, d’apprendre à appréhender les volumes et de repartir avec une ou plusieurs créations brutes.

De quoi laisser libre cours, plus tard, à votre imagination pour la mise en couleur de votre œuvre.

Ouvert à tous débutants, enfants, adolescents et adultes.

Places limitées, pensez à réserver rapidement !

Au plaisir de se retrouver pour ce moment de partage et de créativité.

Contact Marie ou Geneviève 06 68 86 87 86 .

Maison des Associations 2B Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Après-midi Stage d’initiation à la Sculpture et au modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS