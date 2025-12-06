APRÈS-MIDI SWITCH 2 ! Balaruc-les-Bains

APRÈS-MIDI SWITCH 2 !

Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez tester la toute nouvelle console et profiter d’une sélection de jeux vidéo pour tous.

Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

English :

Come and test the brand-new console and enjoy a selection of video games for all.

