APRÈS-MIDI SWITCH 2 ! Balaruc-les-Bains

Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Venez découvrir la Switch 2 avec Robin !Venez tester la toute nouvelle console et profiter d’une sélection de jeux vidéo pour tous.Ambiance conviviale garantie !Dès 8 ans.Entrée Libre. .
Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
English :
Come and test the brand-new console and enjoy a selection of video games for all.
