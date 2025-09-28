Après midi TCG Tuffé Val de la Chéronne
Après midi TCG Tuffé Val de la Chéronne dimanche 28 septembre 2025.
Après midi TCG
Salle du Milo Club Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Après-midi TCG, ouvert à tous les joueurs, Dimanche 28 septembre, salle du Milo Club, à Tuffé Val de la Chéronne, entre 14h et 18h… Venez nombreux, c’est gratuit ! .
Salle du Milo Club Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 39 02 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après midi TCG Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2025-09-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude