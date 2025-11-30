Après-midi Thé Dansant au dancing Le Moulinet Nazelles-Négron
Après-midi Thé Dansant au dancing Le Moulinet
12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 19:30:00
Venez vous amuser dimanche 30 novembre pour une après-midi Thé Dansant avec François Mazerat et son Orchestre.
* 10 € pour tous
* Parking et vestiaire gratuits
* Bar sur place
Réservation conseillée par mail à moulinet.amboise@gmail.com ou par SMS au 07.88.49.22.71 10 .
12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05 moulinet.amboise@gmail.com
English : Afternoon dance at Le Moulinet dance hall
Come and enjoy yourself on Sunday, 30th November for an afternoon of ‘Tea Dance’ with François Mazerat and his Orchestra.
