Après midi Thé dansant Salle des fêtes de Eymeux Eymeux

Après midi Thé dansant

Salle des fêtes de Eymeux 30 Place du Souvenir Eymeux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Organisé par les Blés d’or avec l’orchestre Daniel Chevallier, le thé dansant ravira votre après-midi.

Organized by Les Blés d’or with the Daniel Chevallier orchestra, the tea dance will delight your afternoon.

