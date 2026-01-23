Après midi Thé dansant Salle des fêtes de Eymeux Eymeux
Après midi Thé dansant Salle des fêtes de Eymeux Eymeux vendredi 13 février 2026.
Après midi Thé dansant
Salle des fêtes de Eymeux 30 Place du Souvenir Eymeux Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Organisé par les Blés d’or avec l’orchestre Daniel Chevallier, le thé dansant ravira votre après-midi.
.
Salle des fêtes de Eymeux 30 Place du Souvenir Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Les Blés d’or with the Daniel Chevallier orchestra, the tea dance will delight your afternoon.
L’événement Après midi Thé dansant Eymeux a été mis à jour le 2026-01-23 par Valence Romans Tourisme