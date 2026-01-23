Après midi Thé dansant Salle des fêtes de Eymeux Eymeux

Salle des fêtes de Eymeux 30 Place du Souvenir Eymeux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-13 14:30:00
2026-02-13

Organisé par les Blés d’or avec l’orchestre Daniel Chevallier, le thé dansant ravira votre après-midi.
Salle des fêtes de Eymeux 30 Place du Souvenir Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33 

English :

Organized by Les Blés d’or with the Daniel Chevallier orchestra, the tea dance will delight your afternoon.

