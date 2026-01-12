Après-midi théâtre Fallait pas les agacer Roumagne
Après-midi théâtre Fallait pas les agacer Roumagne dimanche 22 février 2026.
Après-midi théâtre Fallait pas les agacer
Salle des fêtes Roumagne Lot-et-Garonne
Venez nombreux à l’après-midi théâtre Fallait pas les agacer de Jean-Claude Martineau. Le spectacle est interprété par la troupe l’Amicale théâtrale de Fargues Saint-Hilaire . De bons moments de rigolade sont à prévoir. Billetterie sur place.
Salle des fêtes Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 65
English : Après-midi théâtre Fallait pas les agacer
Come one, come all to the theater afternoon Un sympathique Idiot by Jean-Claude Martineau. The show is performed by the Amicale théâtrale de Fargues Saint-Hilaire troupe. Lots of fun to be had. Tickets available on site.
L'événement Après-midi théâtre Fallait pas les agacer Roumagne a été mis à jour le 2026-02-03