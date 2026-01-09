Après-midi théâtre Frou Frou les bains

Parking de l’église Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez nombreux à l’après-midi théâtre organisé par le Comité d’Animation. Les comédiens de la Compagnie La Rampe Caumontoise vous interpréteront Frou Frou les Bains , une comédie de Patrick Haudecoeur. Neuf personnages haut en couleur se côtoient dans des scènes ubuesques, imprévisibles et délirantes qui font le bonheur du public ! Cette parodie d’opérette aux situations aussi absurdes que désopilantes est une remise en forme pétillante et musicale pour tous. .

Parking de l’église Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 34 05 44

English :

Come one, come all to the theater afternoon organized by the Comité d’Animation. Actors from the Compagnie La Rampe Caumontoise will be performing Frou Frou les Bains . Nine colorful characters rub shoulders in bizarre, unpredictable and delirious scenes, to the delight of the audience!

L’événement Après-midi théâtre Frou Frou les bains Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-01-07 par OT du Pays de Lauzun