APRÈS-MIDI THÉÂTRE – Le Burgaud 22 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

APRÈS-MIDI THÉÂTRE CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

2 spectacles 2 ambiances, une même passion !

Théâtre vivant, ambiance chaleureuse et plaisirs partagés on vous attend nombreux !

14h30 « Merci Simone ! », par Les Caméléones (MJC L’Isle-Jourdain) :

Un hommage fort et engagé aux droits des femmes.

16h30 « Bienvenue au Musée », par la Troupe des adultes de Grenade :

Une visite déjantée, pleine d’humour et de surprises. 0 .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

English :

2 shows, 2 atmospheres, one passion!

Live theater, a warm atmosphere and shared pleasures: we look forward to seeing you there!

German :

2 Aufführungen 2 Stimmungen, eine einzige Leidenschaft!

Lebendiges Theater, herzliche Atmosphäre und geteilte Freuden: Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

2 spettacoli, 2 atmosfere, una sola passione!

Teatro dal vivo, atmosfera accogliente e piacere condiviso: vi aspettiamo!

Espanol :

2 espectáculos, 2 ambientes, ¡una pasión!

Teatro en vivo, ambiente cálido y placer compartido: ¡le esperamos!

L’événement APRÈS-MIDI THÉÂTRE Le Burgaud a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE