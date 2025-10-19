Après-midi théâtre Ligneyrac
salle des fêtes Ligneyrac Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Le Petit Théâtre de Bannes présente une série de pièces courtes pour une après-midi de théâtre divertissant à Ligneyrac. Une invitation à la détente et au rire proposée par une troupe amateur locale .
salle des fêtes Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 67 44
