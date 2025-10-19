Après-midi théâtre Ligneyrac

Après-midi théâtre Ligneyrac dimanche 19 octobre 2025.

Après-midi théâtre

salle des fêtes Ligneyrac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Le Petit Théâtre de Bannes présente une série de pièces courtes pour une après-midi de théâtre divertissant à Ligneyrac. Une invitation à la détente et au rire proposée par une troupe amateur locale .

salle des fêtes Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 67 44

English :

German : Après-midi théâtre

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi théâtre Ligneyrac a été mis à jour le 2025-10-13 par Corrèze Tourisme