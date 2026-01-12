Après-midi théâtre

Rebourguil Aveyron

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Pièce de théâtre Mademoiselle Lafleur veut trouver le bonheur , nouveau one man chauve de JacquesJean à la salle des fêtes. Organisé par le club du Rougier Génération mouvement.

Mademoiselle Lafleur son travail de guide touristique l’a fait beaucoup voyager à travers de nombreux pays. Une vie bien remplie pour cette globe trotteuse pas de place pour un homme où un amant. Mais maintenant, seule, Marguerite s’ennuie, elle a décidé de trouver l’amour avec un grand A, mais un petit a serait bien aussi.

La chasse est ouverte, elle va tout essayer pour trouver le bon gibier, les thés dansant, les speed dating, les sites de rencontres, …..le bon coin !!! Après des rencontres et des histoires croustillantes, elle a trouvé trois prétendants, oui, trois. Comment choisir, parmi ces trois males, prêt à se jeter sur la jeune et tendre biche. C’est à la résidence les pissenlits qu’elle va demander conseil, suggestion, avis pour trouver le prince charmant.

Alors, vous êtes prêt à aider Marguerite ?

Tisane et café offert. 10 .

Rebourguil 12400 Aveyron Occitanie +33 6 89 13 42 91

Play Mademoiselle Lafleur veut trouver le bonheur , JacquesJean’s new bald one-man show at the Salle des Fêtes. Organized by Club du Rougier Génération mouvement.

