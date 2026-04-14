Après-midi tous à vélo, Parking rue de fréhel – Iroise, Ploufragan

Après-midi tous à vélo Mercredi 6 mai, 14h00 Parking rue de fréhel – Iroise Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Après-midi Vélo de 14h à 17h au coeur du quartier de l’Iroise.

Animation de l’Ufolep 22 en partenariat avec les petits débrouillards : piste d’apprentissage vélo, venir avec son vélo pour expérimenter un parcours et apprendre en s’amusant (mise à disposition de quelques vélos enfants/ados/adultes). Proposition de petites répararations vélo et d’expériences scientifiques et mécaniques ludiques.

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Après-midi vélo : piste d’apprentissage, petites réparations et expériences sur le vélo avec l’Ufolep 22 et les petits débrouillards

Ufolep 22