Après-midi tous à vélo, Parking rue de fréhel – Iroise, Ploufragan
Après-midi tous à vélo, Parking rue de fréhel – Iroise, Ploufragan mercredi 6 mai 2026.
Après-midi tous à vélo Mercredi 6 mai, 14h00 Parking rue de fréhel – Iroise Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Après-midi Vélo de 14h à 17h au coeur du quartier de l’Iroise.
Animation de l’Ufolep 22 en partenariat avec les petits débrouillards : piste d’apprentissage vélo, venir avec son vélo pour expérimenter un parcours et apprendre en s’amusant (mise à disposition de quelques vélos enfants/ados/adultes). Proposition de petites répararations vélo et d’expériences scientifiques et mécaniques ludiques.
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Après-midi vélo : piste d’apprentissage, petites réparations et expériences sur le vélo avec l’Ufolep 22 et les petits débrouillards
Ufolep 22
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