Après-midi toutes danses Bâtiment Arcline Pélissanne
Après-midi toutes danses Bâtiment Arcline Pélissanne dimanche 29 mars 2026.
Après-midi toutes danses
Dimanche 29 mars 2026 de 13h45 à 18h30.
Dimanche 26 avril 2026 de 13h45 à 18h30.
Dimanche 17 mai 2026 de 13h45 à 18h30.
Samedi 6 juin 2026 de 13h45 à 18h30. Bâtiment Arcline 14 ZA du Bas Taulet Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:45:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-26 2026-05-17 2026-06-06
Avec Chris Danse, venez vous initier et pratiquer vos danses de salon préférées !
Valse, tango, cha-cha-cha, Rock, Latino, danses en ligne… Chris Danse vous propose un après-midi dansant ! Au programme de cet après-midi
– de 13h45 à 14h30 Initiation aux danses
– de 14h30 à 18h30 Practice toutes danses .
Bâtiment Arcline 14 ZA du Bas Taulet Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 64 61 93
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English :
With Chris Danse, comme and practice your favorite ballroom dances !
L’événement Après-midi toutes danses Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes