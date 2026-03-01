Après-midi toutes danses Bâtiment Arcline Pélissanne

Après-midi toutes danses

Dimanche 29 mars 2026 de 13h45 à 18h30.

Dimanche 26 avril 2026 de 13h45 à 18h30.

Dimanche 17 mai 2026 de 13h45 à 18h30.

Samedi 6 juin 2026 de 13h45 à 18h30. Bâtiment Arcline 14 ZA du Bas Taulet Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:45:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-05-17 2026-06-06

Avec Chris Danse, venez vous initier et pratiquer vos danses de salon préférées !

Valse, tango, cha-cha-cha, Rock, Latino, danses en ligne… Chris Danse vous propose un après-midi dansant ! Au programme de cet après-midi

– de 13h45 à 14h30 Initiation aux danses

– de 14h30 à 18h30 Practice toutes danses .

Bâtiment Arcline 14 ZA du Bas Taulet Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 64 61 93

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English :

With Chris Danse, comme and practice your favorite ballroom dances !

L’événement Après-midi toutes danses Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes