Après-midi tricot et gâteaux ECOS Vexin-sur-Epte

Après-midi tricot et gâteaux

ECOS 19 Grande rue Vexin-sur-Epte

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-11-05

2025-10-01 2025-11-05

La Petite Surface vous invite à un après-midi tricot et gâteaux pour passer un agréable moment en compagnie d’autres passionnés.

La Petite Surface

11 Route du Chesnay Tourny

☎️ 02 32 52 31 67

Participation 5 €

Ouvert à tous, experts comme débutants !

Des aiguilles et de la laine seront mises à disposition le jour J .

+33 2 32 52 31 67 Epicerie.cdc27@yahoo.com

