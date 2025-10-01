Après-midi tricot et gâteaux ECOS Vexin-sur-Epte
Après-midi tricot et gâteaux ECOS Vexin-sur-Epte mercredi 1 octobre 2025.
Après-midi tricot et gâteaux
ECOS 19 Grande rue Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-11-05
2025-10-01 2025-11-05
La Petite Surface vous invite à un après-midi tricot et gâteaux pour passer un agréable moment en compagnie d’autres passionnés.
La Petite Surface
11 Route du Chesnay Tourny
☎️ 02 32 52 31 67
Participation 5 €
Ouvert à tous, experts comme débutants !
Des aiguilles et de la laine seront mises à disposition le jour J .
ECOS 19 Grande rue Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 31 67 Epicerie.cdc27@yahoo.com
