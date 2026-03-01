Après-midi Yoga Poiroux
Après-midi Yoga Poiroux samedi 28 mars 2026.
Après-midi Yoga
La Folie de Finfarine Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:15:00
Date(s) :
2026-03-28
.
La Folie de Finfarine Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 07 06 14 yoga.n.air.j@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi Yoga Poiroux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral