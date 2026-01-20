APRES-MIDI ZEN A LA PISCINE Piscine Les Bassins de la Chesnaie Nozay
Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Profitez d’un moment de détente à la piscine…
Échappez au stress quotidien et venez vous ressourcer dans un cadre aquatique apaisant !
Public +16 ans
Tarif 9,50 €
Sur inscription auprès de la piscine .
Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 84 60 piscine@cc-nozay.fr
English :
Enjoy a moment of relaxation at the pool…
