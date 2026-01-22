Après-midi Zumba Paucourt
Après-midi Zumba Paucourt dimanche 8 février 2026.
120 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:30:00
2026-02-08
Tenue coloré conseillé, buvette et petite restauration sur place. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Paucourt. 5 .
120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36
English :
Zumba afternoon
