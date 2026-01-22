Après-midi Zumba

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Tenue coloré conseillé, buvette et petite restauration sur place. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Paucourt. 5 .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36

English :

Zumba afternoon

L’événement Après-midi Zumba Paucourt a été mis à jour le 2026-01-22 par OT MONTARGIS