Après-midis dansants avec orchestres au Dancing Le Moulinet Nazelles-Négron

12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 14:30:00

fin : 2026-04-26 19:30:00

Tous les dimanches, du 28 septembre 2025 au 26 avril 2026, participez à des après-midis dansants avec orchestres de 14h30 à 19h30, au dancing Le Moulinet de Nazelles-Négron.

Entrée 10 € (avec une boisson) 10 .

12 Boulevard de l’Avenir Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05 moulinet.amboise@gmail.com

English :

Every Sunday from September 28, 2025 to April 26, 2026, take part in afternoon dances with live bands from 2:30pm to 7:30pm at Le Moulinet dance hall in Nazelles-Négron.

German :

Nehmen Sie vom 28. September 2025 bis zum 26. April 2026 jeden Sonntag von 14:30 bis 19:30 Uhr im Dancing Le Moulinet in Nazelles-Négron an Tanznachmittagen mit Orchestern teil.

Italiano :

Tutte le domeniche dal 28 settembre 2025 al 26 aprile 2026, partecipate ai balli pomeridiani con band dal vivo dalle 14.30 alle 19.30 presso la sala da ballo Le Moulinet a Nazelles-Négron.

Espanol :

Todos los domingos del 28 de septiembre de 2025 al 26 de abril de 2026, participe en bailes vespertinos con bandas en directo de 14:30 a 19:30 en el salón de baile Le Moulinet de Nazelles-Négron.

