Après-midis enfants La Ferme des Comtois

Lieu-dit Sur les Routes Ferme des Comtois Maîche Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 15:30:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-29

Pendant les vacances la ferme des comtois vous ouvre ses portes et propose des après-midi de jeux pédagogiques, un mini spectacle avec les chevaux comtois et numéros de voltige… Sans oublier les crêpes, les boissons et vin chaud pour les parents ! Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Sur les Routes Ferme des Comtois Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 09 65 03

English : Après-midis enfants La Ferme des Comtois

L’événement Après-midis enfants La Ferme des Comtois Maîche a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER