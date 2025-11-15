APRÈS-MIDIS GAMING POUR TOUS ! Larra

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Larra Haute-Garonne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-12-13

2025-11-15

La Médiathèque Municipale de Larra invite les ados à des après-midi Gaming !

Du samedi 15 novembre au samedi 13 décembre, la Médiathèque départementale de Haute-Garonne met à la disposition de la Médiathèque de Larra une console de jeu Nintendo Switch. Des créneaux de jeu en petits groupes sont proposés à la Maison pour Tous les mercredis et samedis après-midi et 2 tournois (Mario Kart et Fifa) auront lieu samedi 29 novembre et samedi 13 décembre 2025. De 7 À 107 ans, venez passer un bon moment ! Inscription obligatoire. Le jeu vidéo est reconnu comme un bien culturel et un art à part entière, le 10ème Art après la Bande Dessinée depuis 2006. Il fait appel dans sa conception à de nombreuses disciplines culturelles et artistiques la musique, le dessin et le graphisme, la littérature, l’histoire qui inspire des scénarios… C’est aussi un outil d’animation par excellence, intergénérationnel et coopératif pour créer du lien et rompre l’isolement de certains jeunes seuls devant leurs écrans. 0 .

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 mediatheque@larra.fr

English :

Larra’s Médiathèque Municipale invites teenagers to Gaming afternoons!

German :

Die Mediathek der Stadt Larra lädt Teenager zu Gaming-Nachmittagen ein!

Italiano :

La Mediateca Comunale di Larra invita gli adolescenti ai pomeriggi di gioco!

Espanol :

¡La Mediateca Municipal de Larra invita a los adolescentes a las Tardes de Juego!

