Informations pratiques

Auros

Après-midis jeux de société

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Rendez-vous dans votre librairie pour lire mais aussi jouer à des jeux de société en famille ou entre amis. .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midis jeux de société

L’événement Après-midis jeux de société Auros a été mis à jour le 2026-08-02 par OT de l’Entre-deux-Mers