Après-midis jeux vidéos Vendeuvre-sur-Barse

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Gratuit

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-16

Viens jouer à la PS5 dans ta médiathèque !

La PS5 vous attend les après-midi avec une sélection de quatre jeux conviviaux accessibles également au plus jeunes. Vous pourrez jouer à Ultimate Chicken Horse, You Suck at Parking, Tricky Towers ou à Lovers in a Dangerous Spacetime.

En partenariat avec Pop L@b en bibliothèque. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

