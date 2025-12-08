Après-midis récréatifs Foyer rural Saint-Laurent-de-Neste

Après-midis récréatifs

Foyer rural 6 rue des chataigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2025-12-08

Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste propose des après-midis conviviaux destinés aux personnes souhaitant rompre l’isolement, créer du lien et partager de bons moments.

Au programme jeux de société, discussions autour d’un café, échanges et sourires garantis !

Venez comme vous êtes, avec l’envie de passer un moment chaleureux en toute simplicité.

Le lundi tous les 15 jours de 14h à 17h30

.

Foyer rural 6 rue des chataigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com

English :

The Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste organizes friendly afternoons for people wishing to break their isolation, forge links and share good times.

On the program: board games, discussions over a cup of coffee, exchanges and smiles guaranteed!

Come as you are, with the desire to spend a warm moment in all simplicity.

Mondays every 15 days from 2pm to 5:30pm

L’événement Après-midis récréatifs Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-12-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65