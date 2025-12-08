Après-midis récréatifs Foyer rural Saint-Laurent-de-Neste
Après-midis récréatifs
Début : 2025-12-08 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:30:00
2025-12-08
Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste propose des après-midis conviviaux destinés aux personnes souhaitant rompre l’isolement, créer du lien et partager de bons moments.
Au programme jeux de société, discussions autour d’un café, échanges et sourires garantis !
Venez comme vous êtes, avec l’envie de passer un moment chaleureux en toute simplicité.
Le lundi tous les 15 jours de 14h à 17h30
.
Foyer rural 6 rue des chataigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste organizes friendly afternoons for people wishing to break their isolation, forge links and share good times.
On the program: board games, discussions over a cup of coffee, exchanges and smiles guaranteed!
Come as you are, with the desire to spend a warm moment in all simplicity.
Mondays every 15 days from 2pm to 5:30pm
