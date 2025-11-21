Après moi le déluge – Cie avec des Géraniums – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 19:00 – 20:15

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre de l’autodérision tout en lucidité Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique, il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête pour changer le monde. Récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées avec auto-dérision et lucidité. Jeune, vieux, vieille, utopiste, résigné/résignée, gaucher/gauchère, droitier/droitière, chacun/chacune trouvera dans cette histoire un bout d’elle-lui-même. Dans le genre humour sérieux, on fait difficilement plus drôle. Auteur, metteur en scène et jeu : Alec SomozaAide à l’écriture et à la mise en scène : Franck Lepage, Michaël Egard et Valérie Véril Durée : 1h15 Tout public à partir de 13 ans et demi Représentations jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026 à 19hdans le Club Onyx

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr