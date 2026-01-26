Après ski party

RD 392, Lange Gewann Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

Date(s) :

2026-02-07

Enfilez votre doudoune la plus stylée, on part en station ! Animation musicale par DJ Alsace au menu Wiener Schnitzel, frites ou Kassler fumée, salade de pommes de terre. Dessert Tarte de saison.

Salle chauffée ! .

RD 392, Lange Gewann Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 63 29 contact@lafermemaurer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après ski party Dorlisheim a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig