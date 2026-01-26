Après ski party Dorlisheim
Après ski party Dorlisheim samedi 7 février 2026.
RD 392, Lange Gewann Dorlisheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
2026-02-07
Enfilez votre doudoune la plus stylée, on part en station ! Animation musicale par DJ Alsace au menu Wiener Schnitzel, frites ou Kassler fumée, salade de pommes de terre. Dessert Tarte de saison.
Salle chauffée ! .
RD 392, Lange Gewann Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 63 29 contact@lafermemaurer.com
