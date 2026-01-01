Après-ski party

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée après-ski avec au menu Bretzel, Tartiflette et ambiance de folie assurée par DJ Kab. Pensez à réserver.

Les températures baissent et vous vous surprenez à rêver de neige, ski et autres plats réconfortants ?!

Ne cherchez pas plus loin ! C’est LE signe que vous devez réserver au plus vite vos places pour la première soirée après-ski organisée par Gresswiller en Fête !

Au menu de cette soirée inoubliable Bretzel, Tartiflette et ambiance de folie assurée par DJ Kab !!!

Pour réserver vos places, merci de nous communiquer vos noms, prénoms, coordonnées et nombre de places souhaitées au 07.61.49.92.29 !

Attention !!!! De nombreuses réservations ont déjà été enregistrées et les places sont limitées ! Aucune entrée ne sera vendue le jour J ! .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 61 49 92 29 gresswillerenfete67@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Après-ski party with pretzel, tartiflette and DJ Kab. Reservations essential.

L’événement Après-ski party Gresswiller a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig