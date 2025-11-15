Après ski Party Trimbach
Après ski Party Trimbach samedi 15 novembre 2025.
Après ski Party
Trimbach Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 18:30:00
Retrouvez ‘Les Masqués Prodiges’ lors de la soirée Après Ski animée par les DJ’s de l’association et Killermichel, la star de la Ballermann, fera un show exceptionnel !. Au menu Gyros-frites sur réservation sur https://www.helloasso.com/…/eve…/apres-ski-party-2025… . .
Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 75 04 53
