Après-ski poker ou belote La Chal Saint-Jean-d’Arves

Après-ski poker ou belote

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Après une journée sur les pistes, retrouvez-vous pour un moment ludique et convivial autour d’une partie de poker ou de belote.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : After-ski poker or belote

After a day on the slopes, get together for a fun and friendly game of poker or belote.

L’événement Après-ski poker ou belote Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves