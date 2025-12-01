Après son ombre Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Seule dans une forêt dont elle connaît par cœur les silences et les bruissements, une femme détecte la présence d’un homme et se cache derrière un buisson. S’engage alors une fuite éperdue, déroulée en direct avec une économie de moyens conférant à la mise en scène une vivacité singulière. Sur un tapis roulant, la comédienne Edith Mérieau déploie un récit où se dessinent le paysage réel mais aussi son paysage mental. Ses états et émotions – fatigue, euphorie, peur – se calent sur une foulée toujours plus rapide à mesure que la saisissent l’effroi et la fatalité.

Conçu comme un thriller, Après son ombre suit la course d’une femme devant un danger qu’elle devine tapi dans l’obscurité. Une traque haletante pour un spectacle sous endorphines et influences cinématographiques.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

payant

De 3 à 10 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

