« Elle s’appelait Antonia Mercé. Née de parents espagnols, cette grande styliste du flamenco s’est rendue célèbre au début du siècle dernier sous le nom de La Argentina. Elle fit une partie de sa carrière à Paris, se produisant notamment au Théâtre du Trocadéro sur l’emplacement de l’actuel… Théâtre de Chaillot ! Cent ans plus tard, dans le cadre d’un projet de recherche pour l’Académie des Beaux-Arts, la bailaora Paola Comitre est partie sur ses traces. Enveloppée dans une immense jupe rouge créée par la plasticienne Maria Alcaide, accompagnée par le pianiste Orlando Bass, elle interprète un spectacle-hommage passionnant qui fait revivre, au présent, l’héritage esthétique de son illustre prédécesseuse. Son solo sera suivi d’un concert du guitariste José Del Tomate, en trio avec El Cristi et Jonatan Cortes. A tout juste vingt ans, le jeune homme au visage d’ange et aux doigts virtuoses est le nouveau prodige de la scène flamenca. Issu d’une illustre lignée de musiciens, il perpétue avec brio, tout en la réinterprétant, la tradition familiale andalouse. »

Isabelle Calabre

Une soirée en deux actes. Paula Comitre rend hommage à la légendaire « La Argentina » avec Après vous madame, un spectacle audacieux mêlant danse, costume et piano. Puis, laissez-vous emporter par la virtuosité de José del Tomate, héritier d’une grande lignée de guitaristes.

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

vendredi

de 19h30 à 22h00

jeudi

de 19h30 à 22h00

samedi

de 17h00 à 19h30

payant

Tarif plein : 45€

Pass Chaillot : 30€

Pass Chaillot Jeune : 15€

Pass Chaillot Groupe : 30€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T19:30:00+02:00_2026-01-29T22:00:00+02:00;2026-01-30T19:30:00+02:00_2026-01-30T22:00:00+02:00;2026-01-31T17:00:00+02:00_2026-01-31T19:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/apres-vous-madame-%2B-concert-paula-comitre-jose-del-tomate +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

