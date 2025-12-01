Apt snow party place de la mairie Apt

Apt snow party

place de la mairie 1 Place Gabriel Peri Apt Vaucluse

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12 01:00:00

2025-12-12

Une soirée type station de ski où les bronzés c’est vous!

place de la mairie 1 Place Gabriel Peri Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41 culture@apt.fr

English :

A ski resort-style evening where you’re the sunburnt ones!

German :

Ein Abend im Stil eines Ski-Resorts, bei dem Sie die Bräunenden sind!

Italiano :

Una serata in stile stazione sciistica in cui sarete voi a scottarvi!

Espanol :

Una velada al estilo de las estaciones de esquí, ¡en la que vosotros sois los quemados por el sol!

