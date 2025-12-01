Apt snow party place de la mairie Apt
Apt snow party place de la mairie Apt vendredi 12 décembre 2025.
Apt snow party
place de la mairie 1 Place Gabriel Peri Apt Vaucluse
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12 01:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Une soirée type station de ski où les bronzés c’est vous!
place de la mairie 1 Place Gabriel Peri Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41 culture@apt.fr
English :
A ski resort-style evening where you’re the sunburnt ones!
German :
Ein Abend im Stil eines Ski-Resorts, bei dem Sie die Bräunenden sind!
Italiano :
Una serata in stile stazione sciistica in cui sarete voi a scottarvi!
Espanol :
Una velada al estilo de las estaciones de esquí, ¡en la que vosotros sois los quemados por el sol!
