AQPS (chevaux) show Hippodrome Moulins mercredi 17 septembre 2025.
Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier
Début : 2025-09-17 15:30:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Rendez-vous immanquable le Foal Show AQPS et le Store Show AQPS. Entre présentation de foals et journée 100 % obstacles, vivez l’excellence de l’élevage et la passion des courses !
Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85
English :
The Foal Show AQPS and the Store Show AQPS. Between foal presentations and a 100% jumping day, experience the excellence of breeding and the passion of racing!
German :
Ein Muss: die AQPS Foal Show und die AQPS Store Show. Zwischen Fohlenvorführungen und einem Tag mit 100 % Hindernissen können Sie die Exzellenz der Zucht und die Leidenschaft des Rennsports erleben!
Italiano :
Un evento da non perdere: l’AQPS Foal Show e l’AQPS Store Show. Tra presentazioni di puledri e una giornata di salto al 100%, vivete l’eccellenza dell’allevamento e la passione delle corse!
Espanol :
Una cita ineludible: el AQPS Foal Show y el AQPS Store Show. Entre presentaciones de potros y una jornada 100% de saltos, ¡viva la excelencia de la cría y la pasión de las carreras!
L’événement AQPS (chevaux) show Moulins a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région