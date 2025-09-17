AQPS (chevaux) show Hippodrome Moulins

AQPS (chevaux) show Hippodrome Moulins mercredi 17 septembre 2025.

AQPS (chevaux) show

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Début : 2025-09-17 15:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Rendez-vous immanquable le Foal Show AQPS et le Store Show AQPS. Entre présentation de foals et journée 100 % obstacles, vivez l’excellence de l’élevage et la passion des courses !

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85

English :

The Foal Show AQPS and the Store Show AQPS. Between foal presentations and a 100% jumping day, experience the excellence of breeding and the passion of racing!

German :

Ein Muss: die AQPS Foal Show und die AQPS Store Show. Zwischen Fohlenvorführungen und einem Tag mit 100 % Hindernissen können Sie die Exzellenz der Zucht und die Leidenschaft des Rennsports erleben!

Italiano :

Un evento da non perdere: l’AQPS Foal Show e l’AQPS Store Show. Tra presentazioni di puledri e una giornata di salto al 100%, vivete l’eccellenza dell’allevamento e la passione delle corse!

Espanol :

Una cita ineludible: el AQPS Foal Show y el AQPS Store Show. Entre presentaciones de potros y una jornada 100% de saltos, ¡viva la excelencia de la cría y la pasión de las carreras!

