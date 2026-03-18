AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault
AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 7 avril 2026.
AQUA BOXING
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Un mélange de sport aquatique et d’art martial.
Une séance intense et vivifiante pour se dépasser. .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : AQUA BOXING
L’événement AQUA BOXING Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne