AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA BOXING

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un mélange de sport aquatique et d’art martial.

Une séance intense et vivifiante pour se dépasser. .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

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English : AQUA BOXING

L’événement AQUA BOXING Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne