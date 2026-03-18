AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA BOXING 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 2026-04-07

AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 7 avril 2026.

AQUA BOXING

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Un mélange de sport aquatique et d’art martial.
Une séance intense et vivifiante pour se dépasser.   .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AQUA BOXING

L’événement AQUA BOXING Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

Prochains événements à Châtellerault