Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré Place du Champ de Foire Segré-en-Anjou Bleu
Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré Place du Champ de Foire Segré-en-Anjou Bleu mardi 23 décembre 2025.
Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré
Place du Champ de Foire Piscine les Nautiles Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Aqua-ciné Vaiana 2 Mardi 23 décembre 2025
Le centre aquatique Les Nautiles vous propose une séance spéciale de cinéma.
Venez revoir ou voir le film d’animation Vaiana 2 à partir de 16h30 Début de la séance à 17h
10 € la séance + 1 surprise pour les enfants
Réservation obligatoire avec le règlement à l’accueil de votre centre aquatique jusqu’au 22 décembre 2025 (Aucune réservation par téléphone) .
Place du Champ de Foire Piscine les Nautiles Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 19 76
English :
Aqua-ciné Vaiana 2 Tuesday, December 23, 2025
German :
Aqua-Kino Vaiana 2 Dienstag, 23. Dezember 2025
Italiano :
Cinema acquatico Vaiana 2 Martedì 23 dicembre 2025
Espanol :
Aqua-ciné Vaiana 2 Martes 23 de diciembre de 2025
L’événement Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou bleu