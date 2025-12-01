Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré Place du Champ de Foire Segré-en-Anjou Bleu

Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré

Place du Champ de Foire Piscine les Nautiles Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Aqua-ciné Vaiana 2 Mardi 23 décembre 2025

Le centre aquatique Les Nautiles vous propose une séance spéciale de cinéma.

Venez revoir ou voir le film d’animation Vaiana 2 à partir de 16h30 Début de la séance à 17h

10 € la séance + 1 surprise pour les enfants

Réservation obligatoire avec le règlement à l’accueil de votre centre aquatique jusqu’au 22 décembre 2025 (Aucune réservation par téléphone) .

Place du Champ de Foire Piscine les Nautiles Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 19 76

English :

Aqua-ciné Vaiana 2 Tuesday, December 23, 2025

German :

Aqua-Kino Vaiana 2 Dienstag, 23. Dezember 2025

Italiano :

Cinema acquatico Vaiana 2 Martedì 23 dicembre 2025

Espanol :

Aqua-ciné Vaiana 2 Martes 23 de diciembre de 2025

L’événement Aqua-ciné Vaiana 2 aux Nautiles Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou bleu