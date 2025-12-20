Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

L’Espace Aqua Noblat vous propose une séance d’aqua Circuit avec un dress code spécial Noël .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr

