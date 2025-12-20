Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat mardi 23 décembre 2025.
Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
L’Espace Aqua Noblat vous propose une séance d’aqua Circuit avec un dress code spécial Noël .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Aqua circuit de Noël à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Noblat